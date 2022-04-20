Аналитики заявили, что в России подешевело съемное жилье

В России подешевело съемное жилье. В Москве, по данным экспертов портала недвижимости, стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась почти на 5%. Двушки и трешки тоже подешевели.



При этом объем предложений увеличился, а спрос, наоборот, упал. О том, с чем связаны такие изменения, и сколько теперь стоит арендовать жилье, – в эфире телеканала Москва 24.