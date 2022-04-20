Аграрии Крыма до конца года будут получать воду из Северо-Крымского канала бесплатно

В Крыму придумали, как поддержать сельское хозяйство. Аграрии региона будут получать воду для полива из Северо-Крымского канала бесплатно.

Пользоваться льготой можно будет до конца 2022 года. Местные власти надеются, что так производители смогут снизить расходы и цены на продовольствие удастся стабилизировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

