В России начали снижаться цены на некоторые товары

По данным Росстата, в России заметно подешевели некоторые товары. В цене ноутбуков и планшетов, к примеру, насчитали целых 25% снижения, а у стиральных порошков – минус 15%. Аналитики поспешили связать это с падением ажиотажного спроса и укреплением рубля.

Вот только сравнивают цены лишь за последний месяц, не учитывая их предыдущего рекордного роста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

