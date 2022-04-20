Производитель бытовой химии Henkel объявил об уходе из России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel покидает Россию. В РФ у концерна находится 11 заводов. Как ожидается, они продолжат работу. В компании числятся примерно две с половиной тысячи россиян. Пока сотрудники находятся в оплачиваемом отпуске. Henkel производит множество различных товаров – от герметиков до косметики.

Японская Toshiba приостанавливает прием заказов из России. Кроме того, производитель техники сворачивает все инвестиционные программы на территории РФ. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте компании.



General Motors принял окончательное решение об уходе. Автоконцерн приостановил импорт машин и другую коммерческую деятельность в конце февраля. General Motors уже увольняет сотрудников офиса в России. Дилеры получили уведомления о прекращении поставок автомобилей и комплектующих.

