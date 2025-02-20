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20 февраля, 23:15

Экономика

Новости регионов: ФАС поручили мониторить цены на топливо для сельхозпроизводителей

Новости регионов: ФАС поручили мониторить цены на топливо для сельхозпроизводителей

Аналитики прогнозируют возвращение около 350 иностранных компаний в Россию

Синоптики пообещали москвичам скорую весну

Новости часа: Собянин анонсировал производство зарядных станций для электромобилей

Москвичам в новой рубрике рассказали о брендах, которые могут вернуться в Россию

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о сети зарядных станций для электромобилей в Москве

"Деньги 24": тарифы на мобильную связь могут вырасти на 20%

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Мантуров заявил, что Россия будет допускать на рынок тех, в ком заинтересована

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Федеральной антимонопольной службе поручили мониторить цены на топливо для сельхозпроизводителей в регионах. Таким образом хотят не допустить подорожания горючего накануне начала полевых работ.

Сильный пожар произошел в Тюменской области. Там огонь охватил несколько жилых домов и хозяйственных построек в одном из рабочих поселков. Прибывшие пожарные справились с огнем.

В Твери прошла операция по спасению собаки, провалившейся под лед на Волге. Черно-пегий русский спаниель едва не ушел на дно. К сотрудникам МЧС обратилась хозяйка пса.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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