Новости регионов: ФАС поручили мониторить цены на топливо для сельхозпроизводителей

Федеральной антимонопольной службе поручили мониторить цены на топливо для сельхозпроизводителей в регионах. Таким образом хотят не допустить подорожания горючего накануне начала полевых работ.

Сильный пожар произошел в Тюменской области. Там огонь охватил несколько жилых домов и хозяйственных построек в одном из рабочих поселков. Прибывшие пожарные справились с огнем.

В Твери прошла операция по спасению собаки, провалившейся под лед на Волге. Черно-пегий русский спаниель едва не ушел на дно. К сотрудникам МЧС обратилась хозяйка пса.

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