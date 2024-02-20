Новости мира: поставки бананов из Эквадора в РФ возобновят

Поставки бананов из Эквадора возобновят в ближайшее время. Россельхознадзор сообщил, что начал сертификацию фруктов, которые поставляют пять эквадорских компаний. В ведомстве уточнили, что бананы и другая подкарантинная продукция будут подлежать тщательной лабораторной экспертизе при ввозе на территорию России.

Сторонники Джулиана Ассанжа устроили акцию протеста перед Верховным судом Лондона. 20 февраля там рассматривают последнюю апелляцию основателя WikiLeaks против экстрадиции в США. Журналиста обвиняют в шпионаже. Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за раскрытие секретной информации.

Протестующие польские фермеры перекрыли железную дорогу на границе с Украиной. Аграрии требуют полного выхода страны из программы Евросоюза "Зеленый курс" и запрета на бесконтрольный ввоз сельхозпродукции с Украины. Протесты фермеров возобновились с конца января, когда они перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов.

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