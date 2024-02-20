Правила ввоза китайских машин изменятся в России с 1 апреля

C 1 апреля в России поменяются правила ввоза китайских машин. Компаниям придется оформлять одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Изменения коснутся только юрлиц, а физлица продолжат ввозить машины, оформляя только свидетельство о безопасности колесного транспортного средства.

Тем временем повышение таможенных платежей с апреля затронет всех. Автомобили, которые приезжали в Россию через Казахстан и Киргизию, больше не смогут пользоваться льготными таможенными ставками дружественных стран-соседей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.