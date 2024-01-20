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20 января, 07:30

Экономика

Роскачество представило обновленный рейтинг производителей органической продукции в РФ

Роскачество представило обновленный рейтинг производителей органической продукции в РФ

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Москва впервые попала в рейтинг производителей органической продукции. Роскачество представило обновленный рейтинг регионов по количеству таких предприятий за 2023 год. Столица вошла в топ-10, несмотря на статус крупного мегаполиса.

Отмечается, что к органической продукции относят товары, изготовленные или выращенные без антибиотиков, гормонов роста или синтетических пестицидов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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