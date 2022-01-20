ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют в России

Центробанк намерен ввести запрет на операции с криптовалютами в России. Специалисты видят в них риски для курса рубля.

Запрет на производство криптовалют считается оптимальным, так как текущий масштаб и дальнейшее производства криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности. Например, создает расход электроэнергии, который ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.