Центробанк примет решение по ключевой ставке 19 декабря

Сегодня, 19 декабря, Центральный банк Российской Федерации проводит заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике, на котором будет принято решение по ключевой ставке. На предыдущем заседании в конце октября регулятор в четвертый раз подряд смягчил политику, снизив ставку до 16,5%.

Большинство аналитиков ожидают, что ставка будет снижена на 0,5 или 1 процентный пункт. Более существенного смягчения эксперты не прогнозируют. С одной стороны, годовая инфляция замедлилась примерно до 6%, но с другой – инфляционные ожидания населения на фоне налоговой реформы выросли почти до 14%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.