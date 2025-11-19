19 ноября, 06:30Экономика
Центробанк потребовал запретить скидки при оплате картами маркетплейсов
Центробанк России потребовал запретить практику предоставления скидок, привязанных к способу оплаты товаров на маркетплейсах.
Регулятор усмотрел в этом признаки недобросовестной конкуренции, поскольку покупатели получают ценовые преимущества при использовании карт конкретных торговых площадок.
Такая практика, по мнению ЦБ, нарушает принципы равной конкуренции на рынке. В настоящее время рассматриваются возможные меры противодействия этой практике.
