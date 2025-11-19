Центробанк потребовал запретить скидки при оплате картами маркетплейсов

Центробанк России потребовал запретить практику предоставления скидок, привязанных к способу оплаты товаров на маркетплейсах.

Регулятор усмотрел в этом признаки недобросовестной конкуренции, поскольку покупатели получают ценовые преимущества при использовании карт конкретных торговых площадок.

Такая практика, по мнению ЦБ, нарушает принципы равной конкуренции на рынке. В настоящее время рассматриваются возможные меры противодействия этой практике.

