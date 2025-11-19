Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

В Центробанке России обратили внимание на то, что стоимость одного и того же товара может меняться в зависимости от выбранного способа оплаты. Так происходит из-за скидок и бонусов, которые маркетплейсы предлагают клиентам при оплате картами их банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такие схемы затрудняют контроль за возможными злоупотреблениями продавцов и создают нездоровую конкуренцию. При этом представители крупнейших маркетплейсов видят в этом обычную программу лояльности, которая позволяет покупателям экономить, а бизнесу наращивать продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.