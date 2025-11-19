Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 06:30

Экономика

Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты

Россияне купили валюту почти на 160 млрд рублей в октябре

Цены на электронику могут вырасти в случае введения технологического сбора в России

Набиуллина заявила об успехах в борьбе с финансовыми мошенниками

"Деньги 24": маркетплейсы подверглись критике со стороны Центробанка

Набиуллина заявила, что цены на маркетплейсах не должны зависеть от способа оплаты

"Деньги 24": госкорпорация "Дом.РФ" выйдет на Мосбиржу с размещением акций

Финансовая грамотность 2025. Как определить непрофессионального финансового советника

Финансовая грамотность 2025. Когда обращаться за рефинансированием

Глава ЦБ выступила против скидок при использовании собственных банков маркетплейсов

В Центробанке России обратили внимание на то, что стоимость одного и того же товара может меняться в зависимости от выбранного способа оплаты. Так происходит из-за скидок и бонусов, которые маркетплейсы предлагают клиентам при оплате картами их банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что такие схемы затрудняют контроль за возможными злоупотреблениями продавцов и создают нездоровую конкуренцию. При этом представители крупнейших маркетплейсов видят в этом обычную программу лояльности, которая позволяет покупателям экономить, а бизнесу наращивать продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика