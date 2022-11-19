Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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09:30

Экономика

Последний магазин H&M закроется в Москве 30 ноября

Последний магазин H&M закроется в Москве 30 ноября

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В России готовится к закрытию последняя работающая точка H&M, расположенная на Пушкинской площади в Москве. Флагманский магазин одежды перестанет работать 30 ноября.

Сейчас там распродают складские запасы. Однако прежнего ажиотажа уже не наблюдается.

Между тем женская и мужская коллекция бренда уже продаются на Ozon. На онлайн-площадке утверждают, что продукция оригинальная, и обещают вскоре пополнить ассортимент детскими вещами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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