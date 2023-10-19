Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 07:15

Экономика

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ

"Деньги 24": в Москве выросли цены на аренду жилья

Центробанк решил изменить дизайн новой тысячной купюры

ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты номиналом в 1 000 рублей

"Деньги 24": эксперты рассказали, как обогнать инфляцию

Центробанк России приостановил выпуск новой банкноты в 1 000 рублей

"Актуальный репортаж": японская фирма Fujitsu покинет российский рынок

"Время новых": косметика Beautific

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1 000 рублей

В РФ могут запретить госзакупку импортных канцтоваров

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн. Об этом заявил начальник управления федерального госнадзора в области защиты прав потребителей Олег Прусаков. Он отметил, что специалисты опасаются всплеска торговли суррогатом.

Инициативу ранее поддержал Минфин. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что единого мнения по данному вопросу в правительстве пока нет.

Запрет на онлайн-продажу алкоголя ввели в 2007 году. Два года назад президент поручил провести эксперимент по продаже отечественных вин через "Почту России".
Начало было намечено на этот год, но пока откладывается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика