Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн в РФ

Роспотребнадзор не поддержал идею продавать алкоголь онлайн. Об этом заявил начальник управления федерального госнадзора в области защиты прав потребителей Олег Прусаков. Он отметил, что специалисты опасаются всплеска торговли суррогатом.

Инициативу ранее поддержал Минфин. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что единого мнения по данному вопросу в правительстве пока нет.

Запрет на онлайн-продажу алкоголя ввели в 2007 году. Два года назад президент поручил провести эксперимент по продаже отечественных вин через "Почту России".

Начало было намечено на этот год, но пока откладывается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.