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Экономика

В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"

В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"

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Аналог Apple и Google Pay для карт "Мир" скоро запустят в России. Как сообщили СМИ, для интеграции банкам он будет доступен уже 25 октября. Система будет генерировать QR-код. После того, как кассир его отсканирует, деньги спишутся с карты "Мир".

В Банке России новую разработку поддерживают, но заявили, что потребуется время на внедрение этого способ оплаты. По оценкам экспертов, адаптация займет 6–12 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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