11:30Экономика
В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"
Аналог Apple и Google Pay для карт "Мир" скоро запустят в России. Как сообщили СМИ, для интеграции банкам он будет доступен уже 25 октября. Система будет генерировать QR-код. После того, как кассир его отсканирует, деньги спишутся с карты "Мир".
В Банке России новую разработку поддерживают, но заявили, что потребуется время на внедрение этого способ оплаты. По оценкам экспертов, адаптация займет 6–12 месяцев.
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