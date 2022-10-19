Ситибанк предупредил клиентов о сворачивании бизнеса в России

Российское отделение Ситибанка попросило клиентов закрыть счета. Ранее стало известно, что компания сворачивает розничный бизнес в РФ и обслуживание малых и средних предпринимателей.

Теперь речь идет и о корпоративных клиентах. Их обслуживать тоже больше не будут. Срок дали до первого квартала 2023 года. Как сообщили СМИ, американский банк уже начал рассылать письма с призывом как можно быстрее перевести бизнес в другие организации. На данный момент Ситибанк занимает 19-е место по активам в России.

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