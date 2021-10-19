Москвичам рассказали, о низких ценах на картофель

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов. В этот раз были проанализированы цены на картофель.

На ярмарке его можно купить по 18 рублей за килограмм. Это самое интересное предложение, которое мы нашли. Во "Вкусвилле" заплатить придется уже больше – 48 рублей. И разница более чем в сотню с "Азбукой Вкуса". Там килограмм сорта "Синеглазка" продают по 198 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.