19 сентября, 17:30M24.RU
Москвичам рассказали о фестивале финансовой грамотности
19 сентября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная VII Фестивалю финансовой грамотности и предпринимательской культуры.
О программе и участниках фестиваля рассказали:
- руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
- член совета директоров Банка России, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута;
- заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Юлия Комкова;
- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд;
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.