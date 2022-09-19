Новости часа: потребительский спрос в России прошел пик спада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Потребительский спрос в России прошел пик спада, в августе началось его оживление, заявили в Минэкономразвития.

Цена на хлеб в странах Евросоюза выросла за год на 18%. Об этом сообщили в Евростате.

Россия начнет оформлять электронные визы гражданам 52 иностранных государств. Об этом рассказали в МИД РФ.