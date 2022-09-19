Крупнейший турецкий банк Is bankasi приостановил работу с российской платежной системой "Мир". Об этом сообщил в понедельник, 19 сентября, телеканал "Халк ТВ".

По данным канала, данное решение последовало после заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты "Мир". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.