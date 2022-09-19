Центробанк объявил об ужесточении правил выдачи ипотечных кредитов. Новые требования вступят в силу с первого декабря. Увеличится коэффицент риска по кредитам на покупку квартир по договору участия в долевом строительстве, если первый взнос будет ниже 10%.

По мнению ЦБ, эта мера должна снизить количество рискованных займов и обезопасить банковский сектор. Хотя в последние месяцы строительные компании начали активно рекламировать как раз такие ипотечные программы без первоначального взноса. Подробнее об этом ужесточении – в эфире телеканала Москва 24.