Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят 31 августа на трое суток. "Газпром" собирается провести плановую профилактику.

Согласно действующему контракту, работу выполнят специалисты концерна вместе с коллегами из Siemens. Им предстоит проверить единственный газоперекачивающий агрегат. А затем экспорт газа восстановят до 33-х миллионов кубометров в сутки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.