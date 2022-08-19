Эксперты рассказали о производстве автомобилей в Узбекистане и Казахстане

Российский автопром просел. Во втором квартале 2022 года в РФ собрали чуть больше 13 тысяч машин. При этом в Узбекистане на единственном заводе выпустили в три раза больше автомобилей.

Пока "АвтоВАЗ" планирует наращивать производство, а "Москвич" еще не запустился, россияне начали присматриваться к авторынку ближайших соседей.

Какие авто выпускают в Узбекистане и Казахстане? Откуда еще можно пригнать машину и во сколько это обойдется? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.