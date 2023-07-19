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Экономика

Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы

Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы

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Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Он вступит в силу с 2024 года.

Согласно документу, если среднемесячный доход человека упал более чем на 30%, он сможет до шести месяцев не платить по потребительскому кредиту. При этом каникулы не будут ухудшать кредитную историю заемщика, и в этот период не смогут начислить неустойку и взыскать залог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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