Россияне получили право на бессрочные кредитные каникулы. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Он вступит в силу с 2024 года.

Согласно документу, если среднемесячный доход человека упал более чем на 30%, он сможет до шести месяцев не платить по потребительскому кредиту. При этом каникулы не будут ухудшать кредитную историю заемщика, и в этот период не смогут начислить неустойку и взыскать залог.

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