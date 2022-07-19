Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась до 8,5 процентов. За последний месяц показатель вырос почти на полпроцента. И это стало рекордом за всю историю наблюдения, сообщил Евростат.

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