Новости последнего часа: Polymetal рассматривает возможность продажи активов РФ

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Производитель первичного серебра и золота в России Polymetal рассматривает возможность продажи российских активов. Об этом сообщила компания.

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене санкций против компании. По их словам, ОАО "РЖД" выполняет социально значимые, гуманитарные функции.

Более 130 новых лифтов установили в многоквартирных домах Москвы с начала года. Об этом рассказал департамент ЖКХ.