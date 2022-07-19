Новости последнего часа: курс доллара опустился ниже 55 рублей

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля. Это данные Мосбиржи.

ВТБ до конца года запустит трансграничные переводы по номеру телефона. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Улучшений в отношениях с Великобританией после смены власти ожидать не приходится. Об этом заявил посол России Андрей Келин.