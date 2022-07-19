Apple намерена сократить наем новых сотрудников из-за возможного кризиса – СМИ

Компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников. Это связано с риском рецессии американской экономики. Об этом сообщили СМИ. По их словам, спад экономики в западных странах становится практически неминуем.

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