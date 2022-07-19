Популярный бренд H&M запустит финальную распродажу перед уходом из России

Популярный бренд H&M запустит финальную распродажу перед тем, как окончательно покинет Россию. Начаться она может в течение двух недель.

В СМИ написали, что в магазинах могут ограничить число посетителей, чтобы не возникало столпотворения. Точную дату открытия магазинов еще не сообщили. Работать они будут, пока не продадут большую часть оставшихся запасов.

Торговые точки закрыты с марта, и новых коллекций там ждать не приходится. По словам экспертов, бренды, которые не озаботились логистикой, скорее всего, намерены покинуть российский рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.