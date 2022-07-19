Жителям национальных республик оплатят переезд в другие регионы страны. Сумму в размере 116 тысяч рублей можно будет получить после заключения договора о трудоустройстве. О таких планах рассказали в Минтруде.

В Дагестане, Ингушетии, Чечне, Алтае и еще нескольких республиках зафиксирован высокий уровень безработицы – более 9%. По словам чиновников, этих людей можно трудоустроить на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.