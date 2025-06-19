Эксперт рассказал, какие вопросы российской экономики обсудили на ПМЭФ

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, какие вопросы обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Эксперт привел в пример слова помощника президента РФ Максима Орешкина, который объяснил, почему укрепился рубль. По его словам, причина в слабом спросе в экономике, который вызван высокой ключевой ставкой, необходимой для борьбы с инфляцией.

Также на форуме обсудили, находится ли российская экономика в состоянии переохлаждения. Мнения по этому поводу расходятся. Некоторые эксперты считают, что началось замедление темпов роста экономики, а другие утверждают, что ситуация может наладиться.

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