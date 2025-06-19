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19 июня, 07:45

Экономика

Инвестсчета для детей запустят в России

Инвестсчета для детей запустят в России

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В России готовятся запустить льготные инвестиционные счета для детей. Правительство планирует внедрить новую систему финансовых инструментов, которая позволит формировать капитал в пользу ребенка.

Родители смогут получать налоговый вычет со взносов при пополнении счета до 400 тысяч рублей в год, а также с полученного дохода. Управление средствами на таких счетах планируют доверить профессиональным инвестиционным компаниям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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