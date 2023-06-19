Минфин поддержал предложение Генпрокуратуры о налоге на попутную добычу драгметаллов

В России хотят ввести налог на попутную добычу драгоценных металлов. В настоящее время налог существует только на сырье, которое извлекается из руды по лицензии.

В отходах часто находят и другие полезные ископаемые, которые добывают с нулевым налогом. Это и хочет исправить Генпрокуратура. Поддержку Минфина ведомство уже получило. Предполагается, что мера будет добавлять казне свыше 100 миллиардов рублей в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.