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Экономика

Минфин поддержал предложение Генпрокуратуры о налоге на попутную добычу драгметаллов

Минфин поддержал предложение Генпрокуратуры о налоге на попутную добычу драгметаллов

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В России хотят ввести налог на попутную добычу драгоценных металлов. В настоящее время налог существует только на сырье, которое извлекается из руды по лицензии.

В отходах часто находят и другие полезные ископаемые, которые добывают с нулевым налогом. Это и хочет исправить Генпрокуратура. Поддержку Минфина ведомство уже получило. Предполагается, что мера будет добавлять казне свыше 100 миллиардов рублей в год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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