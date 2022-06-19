Экология и здоровье станут ключевыми темами фестиваля День Индии в Москве

Биткоин растет более чем на 12%, до 20,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

Экология и здоровье станут ключевыми темами седьмого фестиваля День Индии в Москве, заявил президент Индийского бизнес-альянса.

Половина месячной нормы осадков выпадет в Центральной России 20–26 июня, сообщили в центре погоды "Фобос".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

