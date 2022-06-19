ЕС приходится использовать зимние запасы топлива – СМИ

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили власти ДНР.

ЕС приходится использовать зимние запасы топлива, однако они могут исчерпаться уже в январе, пишет Bloomberg.

Международная федерация плавания отобрала золото Чемпионата мира 2016 года из-за дисквалификации россиянина.

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