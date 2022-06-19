Москвичам рассказали о ситуации на российском рынке косметики

Полки в магазинах косметики и парфюмерии заметно опустели. СМИ сообщают, что с конца февраля в торговых точках стало на четверть меньше иностранной продукции.

Компании, которые способны заменить ушедшие бренды в России есть, однако для производства им все равно нужно импортное сырье. Где его искать? И что могут предложить потребителям отечественные компании? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

