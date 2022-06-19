Запасы магазинов косметики и парфюмерии заметно оскудели. СМИ сообщают, что с конца февраля в торговых точках стало на четверть меньше иностранной продукции. Желающих заменить импортные бренды много, но все равно для производства туши, помады и пудры нужно зарубежное сырье. Где его искать? Что предлагают отечественные компании? И косметика из каких стран может появиться на российском рынке – в сюжете телкаанала Москва 24.