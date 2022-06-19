В России резко подешевело стекло. Одна из причин – сокращение внутреннего спроса, продавать сырье особо некому. Люди стали реже покупать квартиры и дома, соответственно и от пластиковых окон отказались. СМИ пишут, что заводы работают всего на 60–70% мощности. Что будет с рынком стекла дальше и заметили ли понижение цен обычные покупатели – в сюжете телеканала Москва 24.