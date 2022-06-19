Парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо назвал глава ФАС

Глава ФАС назвал парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо. Так, цены на сжиженный газ и бензин снижаются, а вот на авиакеросин ползут вверх. Цены на билеты растут явно не из-за этого, уверен глава надзорного ведомства. Помогает сдерживающий эффект механизма демпфера, бюджет компенсирует расходы на топливо. Тонна авиакеросина в апреле 2020 года стоила 24 тысячи рублей, а сейчас – 65 тысяч.

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