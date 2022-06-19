Финнам запретили ездить с канистрами из России. Это предписывает новый пакет санкций ЕС относительно всех нефтепродуктов. На данный момент российское топливо можно ввозить только в обычном топливном баке автомобиля. До пандемии же в приграничных с Россией районах процветал "бензиновый" туризм из-за существенной разницы в стоимости.

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