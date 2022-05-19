Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Компания McDonald's сообщила, что продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору, компания которого управляет 25 ресторанами в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. После приобретения сеть ресторанов будет работать под новым брендом.

Руферов, которые забрались на "Солнце Москвы", привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе колеса обозрения. Их имена уже удалось выяснить. Судя по видео, которое экстремалы выложили в интернет, им удалось забраться на самую верхушку будущего аттракциона, высота которого составит 140 метров.

На северо-востоке Москвы сгорел техцентр. Крупный пожар произошел на Стартовой улице. Огонь охватил 200 квадратных метров. Одноэтажное здание выгорело полностью. Пламя поднималось от крыши, а весь перекресток заволокло плотным дымом. Пожарные уже все потушили. В экстренных службах города сообщили, что никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняют специалисты.

На всех освобожденных территориях Украины нужно обеспечить нормальную жизнедеятельность. Об этом сегодня заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что очень важно решить все социальные вопросы. По словам пресс-секретаря президента, многие районы сейчас находятся без воды и света, этим нужно заниматься.

В Москве стартовала активная фаза строительства Рублево-Архангельской линии метро.

Там уже началась проходка тоннелей между станциями "Карамышевская" и "Звенигородская", а на их месте пока готовят стройплощадки. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, новая линия метро поможет значительно разгрузить Арбатско-Покровскую линию.

Суд арестовал владельца противотанкового гранатомета, который взорвался в припаркованной в Мытищах машине. Насколько дней назад два человека получили ранения после взрыва в багажнике Kia. Позже оказалось, что там находилась как минимум запчасть от оружия, которая и сдетонировала. По кадрам с места событий видно, что машина повреждена очень сильно. Взрывной волной багажник буквально разорвало.

Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов ЗРК "Тор" на Украине. Этот зенитно-ракетный комплекс способен обнаруживать цели в радиусе 32 километров на высоте от 10 до 10 тысяч метров. Он может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

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