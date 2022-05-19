Россия отмечает спекуляции на западных фьючерсных продовольственных рынках – Небензя

ФАС предлагает обязать экспортеров зерна и подсолнечного масла сообщать дополнительные сведения о сделках.

Россия отмечает спекуляции на западных фьючерсных продовольственных рынках, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Предприниматели смогут оплачивать штрафы в первые 20 дней со скидкой 50%, следует из законопроект правительства РФ.

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