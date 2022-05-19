ЦБ разрешил россиянам покупать любую валюту, за исключением долларов и евро

С 20 мая банки возобновят продажу любой валюты без ограничений, кроме долларов и евро. ЦБ выдал соответствующее разрешение из-за того, что в российских банках хранится много иностранной наличности.

Ограничения на продажу долларов и евро сохранятся до 9 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

