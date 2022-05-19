ЦБ РФ разрешил банкам продавать россиянам любую наличную валюту, кроме долларов и евро

Центробанк России разрешил банкам продавать россиянам любую наличную валюту, кроме долларов и евро.

Ретейлер одежды LPP Group продаст российское подразделение китайскому консорциуму.

ООН работает над снятием ограничений на экспорт продукции РФ и Украины.