В Росрыболовстве заявили о нехватке сырья для консервных банок

На возможный дефицит жести пожаловались в Росрыболовстве. Это сырье нужно для производства консервных банок. Обычно его поставляли из-за рубежа, но ввели санкции, поэтому логистика стала сложнее.

Раньше стальную упаковку закупали в Германии и Японии, а теперь поставки прекратились. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.