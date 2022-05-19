Отечественные бренды продолжили расширяться после ухода иностранных производителей

Многие отечественные бренды в данный момент стремительно расширяются и переходят из онлайн-формата в оффлайн. В столичных ТЦ уже около 15% площадей занимают именно российские марки.

Есть ли у них перспективы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.