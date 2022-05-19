Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о запуске программы льготного кредитования бизнеса.

Более 300 произведений искусства вернулись в Россию из Испании. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

Центробанк снизил курсы доллара и евро на 20 мая до 62,4 и 64,94 рубля.