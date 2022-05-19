Минпромторг РФ будет оказывать содействие российским собственникам McDonald’s. об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Специалисты закончили реставрацию картины Репина, которую повредил вандал в 2018 году, сообщили в Третьяковской галерее.

Руферов привлекут к ответственности за проникновение на строящееся колесо обозрения на ВДНХ.