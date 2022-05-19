McDonald's продаст бизнес в РФ лицензиату Говору

McDonald's продает бизнес в России Александру Говору. Его компания управляла 25 ресторанами сети.

Rutube спустя 10 дней после кибератаки еще на стадии восстановления. Об этом сообщила компания.

Подпись под законопроектом о новом российском детском движении поставили представители всех партий, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.