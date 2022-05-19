McDonald's заявил о продаже бизнеса в РФ лицензиату Говору

Стало известно, кто купит McDonald's. Компания сообщила, что продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.

В пресс-релизе уточняют, что приобретенная им сеть ресторанов будет работать под новым брендом. Компания Говора управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири – в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

McDonald's после более чем 30 лет работы в РФ сообщил 16 мая, что принял решение уйти с российского рынка и начал продажу бизнеса. Пока на сайте компании все без изменений – те же позиции в меню и обращение к покупателям, в котором говорится, что McDonald's временно не обслуживает посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.